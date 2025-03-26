Через самовідвід двох суддів Апеляційного суду, справу екс-патрульного Гончарука довелось відкласти

У вівторок 25 березня, відбулося чергове засідання у справі проти експатрульного Леоніда Гончарука, розгляд якої тягнувся з 2017 року. Обвинувачений оскаржив рішення суду за 10 липня 2024 року в апеляційному суді.

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Про це пише “Галка” з судової зали.

10 липня 2024 року Леоніда Гончарука визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі з забороною обіймати посади в органах Національної поліції протягом року. Водночас відповідно до статті 75 КК України, його звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін. Суд частково задовольнив цивільний позов Михайла Ільницького про моральну шкоду, зобов’язавши Гончарука виплатити 50 000 гривень. Леонід Гончарук подав апеляцію на рішення й суд відкрив апеляційне провадження.

Проте, 25 березня на стадії апеляційного розгляду двоє суддів Повзло та Шигірт взяли самовідвід через конфлікт інтересів, оскільки вони брали участь у попередніх засіданнях у цій справі. Через це засідання відкладено до автоматичного визначення нового складу суддівської колегії.

Нагадаємо, 18 червня 2017 року на вулиці Мазепи в Івано-Франківську патрульні зупинили Skoda Octavia за порушення правил дорожнього руху. Водій відмовився від проходження тесту на сп’яніння, суд забрав у нього права на рік і оформив штраф за злісну непокору поліції. Однак в апеляційному суді Ільницького виправдали – мовляв не вистачало доказів, що машиною керував саме він. Порушник ексміліціонер Михайло Ільницький поскаржився в прокуратуру на поліціянта Гончарука, що нібито зламав йому палець під час оформлення документів.

На відео із реєстратора, наданого поліціянтами, зафіксовано як водій авто порушує правила дорожнього руху, але не видно, хто перебував у той момент за кермом. Видно, що чоловік кричав та грубіянив поліціянтам. Олександр Ільницький визнав, що був занадто емоційним, причиною цього назвав дії патрульних. Також на відео зафіксована агресивна поведінка щодо патрульних інших учасників події.