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Сьогодні Косівщина зустрічає траурний кортеж із тілом героя Андрія Козлана
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Косівщина зустрічає траурний кортеж із тілом героя Андрія Козлана

Автор: Ігор Василик
26/03/2025 08:32
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ДІМ РІА
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Маємо чергові гіркі вісті із зони бойових дій

Прикарпаття знову зазнало непоправної втрати. Скорботна звістка надійшла до Косівської територіальної громади, помер захисник України Андрій Козлан із села Шешори.

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Пише Правда.іф.

Прощання із мужнім захисником відбудеться завтра, 26 березня 2025 року, о 12 год. на майдані Незалежності міста Косова.

Жителів громади просять віддати останню шану бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.