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Сьогодні на Богородчанщині проведуть в останню путь полеглого захисника Володимира Глушака
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Богородчанщині проведуть в останню путь полеглого захисника Володимира Глушака

Автор: Ігор Василик
26/03/2025 08:20
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Прикарпаття прощається зі ще одним мужнім героєм

У вівторок 25 березня, жителі Солотвинської громади на колінах зустріли тіло полеглого Героя Володимира Глушака, який загинув на Харківщині, захищаючи рідну державу від російських окупантів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

Це велика втрата для Солотвинської громади та для всієї країни. Герой, заради нашої свободи та безпеки віддав найцінніше – своє життя, йдеться у повідомлені.

Чин поховання відбудеться у середу, 26 березня о 12.00 год. в селі Кричка

Сьогодні на Богородчанщині проведуть в останню путь полеглого захисника Володимира Глушака