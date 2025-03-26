Сьогодні на Богородчанщині проведуть в останню путь полеглого захисника Володимира Глушака

Прикарпаття прощається зі ще одним мужнім героєм

У вівторок 25 березня, жителі Солотвинської громади на колінах зустріли тіло полеглого Героя Володимира Глушака, який загинув на Харківщині, захищаючи рідну державу від російських окупантів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.