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Типи такелажу: стропи, блоки, талрепи, коуші, зажими
Диван на коліщатках в темній вітальні

Типи такелажу: стропи, блоки, талрепи, коуші, зажими

Автор: Ігор Василик
26/03/2025 08:08
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Такелаж — це не лише про троси й ланцюги. Це ціла система інструментів, механізмів і пристосувань, які дозволяють безпечно переміщати, фіксувати, підвішувати й контролювати важкі або великогабаритні вантажі. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші типи такелажного обладнання — стропи, блоки, талрепи, коуші та зажими — і пояснимо, для чого вони потрібні у 2025 році.

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1. Стропи — основа вантажопідйомних робіт

Стропи — це гнучкі елементи, якими обв’язують вантаж для його підйому або переміщення. Вони працюють у зв’язці з кранами, лебідками чи іншими підйомними механізмами.

Основні типи строп:

  • Канатні (з металевого троса) — витримують великі навантаження, використовуються у промисловості.
  • Ланцюгові — надміцні, підходять для гарячих або агресивних середовищ.
  • Текстильні (стрічкові або круглі) — легкі, гнучкі, зручні для тендітних або делікатних вантажів.

Де застосовуються:

  • Будівництво;
  • Логістика;
  • Порти;
  • Склади;
  • Монтаж обладнання.

Порада: при виборі стропа завжди враховуйте вантажопідйомність, довжину, тип петлі та умови експлуатації.

2. Блоки — зменшення зусиль і зміна напрямку

Такелажні блоки — це пристрої з обертовим колесом (шківом) усередині корпусу, через які пропускається трос або канат. Вони дозволяють:

  • змінити напрям натягу;
  • розподілити навантаження;
  • зменшити зусилля при підйомі.

Типи блоків:

  • Одинарні — найпростіші, для базових задач;
  • Подвійні або потрійні — для складних вантажопідйомних систем;
  • З рухомим гаком або вушком — для монтажу у складних умовах.

Де використовуються:

  • Підйом будівельних матеріалів;
  • Переміщення вантажів у вузьких просторах;
  • Роботи з тросами на висоті або у складних положеннях.

Важливо: блоки мають обмеження за вантажопідйомністю та діаметром троса — не перевищуйте ці параметри!

3. Талрепи — точне натягування тросів

Талреп (англ. turnbuckle) — це різьбове з’єднання, яке дозволяє регулювати натяг каната, ланцюга чи троса з обох кінців. Один із найзручніших інструментів у такелажі, коли потрібно:

  • натягнути трос;
  • вирівняти вантаж;
  • виставити правильний кут чи рівень конструкції.

Види за типом наконечника:

  • Гак-гак — для швидкого кріплення;
  • Гак-вушко — універсальний варіант;
  • Вушко-вушко — для стаціонарного монтажу.

Сфери застосування:

  • Будівельні риштування;
  • Натяг ферм, сіток, банерів;
  • Монтаж сценічного обладнання;
  • Яхтинг і зовнішній декор.

Порада: при роботі з талрепами не використовуйте їх для динамічних навантажень — вони призначені для статичного натягу.

4. Коуші — захист петель троса

Коуш — це спеціальна металева вставка у вигляді «вушка», яка вставляється у петлю троса. Вона захищає трос від зносу, перетирання й деформації.

Для чого потрібен коуш:

  • продовжує термін служби троса;
  • забезпечує акуратний радіус вигину петлі;
  • зменшує навантаження на волокна троса;
  • полегшує кріплення гака, карабіна або зажиму.

Де застосовується:

  • У кінцях вантажопідйомних тросів;
  • У монтажі огороджувальних конструкцій;
  • У судноплавстві, яхтингу;
  • У декорі (дизайнерські канати, натяжні конструкції).

Важливо: коуш повинен відповідати діаметру троса — не надто великий і не замалий.

5. Зажими — надійне фіксування троса

Зажим для троса (також відомий як кліпса або скоба) — це елемент, який дозволяє надійно закріпити петлю на тросі, особливо коли він не має заводських наконечників або обтисків.

Основні типи:

  • U-подібні зажими з гайками (найпоширеніші);
  • Двокомпонентні литі зажими;
  • Болтові або затискні системи.

Сфера застосування:

  • Формування петель на кінцях троса;
  • Тимчасове або стаціонарне кріплення;
  • Робота з вантажопідйомними або страхувальними системами;
  • Кріплення на дачі, в гаражі, на сцені.

Порада: за стандартом використовують не менше 3-х зажимів на одне з’єднання, рівномірно розподілених по довжині.

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