Автор: Олег Мамчур
Поліція затримала прикарпатця, який віз з фронту зброю та вибухівку. ФОТО
На стаціонарному посту в селищі Підволочиськ, що на Тернопільщині, зупинили автомобіль, в салоні якого були зброя та вибухові предмети.

Про це пише Правда з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як з’ясувалося, всі небезпечні предмети належали пасажиру автомобіля – 47-річному прикарпатцю. Чоловік віз їх із зони бойових дій.

Згідно з документами, на початку жовтня він був звільнений із лав ЗСУ. Однак переконував поліціянтів, що вся ця зброя – його бойові трофеї.

У ході огляду правоохоронці вилучили  300 грамів пластичної вибухової речовини, дві осколкові гранати, споряджений ручний протитанковий гранатомет, 12 капсул детонаторів, навчально-тренувальну гранату. Все це направили на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з вибуховими предметами та боєприпасами.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

