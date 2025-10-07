Поліція затримала прикарпатця, який віз з фронту зброю та вибухівку. ФОТО

На стаціонарному посту в селищі Підволочиськ, що на Тернопільщині, зупинили автомобіль, в салоні якого були зброя та вибухові предмети.

Про це пише Правда з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Як з’ясувалося, всі небезпечні предмети належали пасажиру автомобіля – 47-річному прикарпатцю. Чоловік віз їх із зони бойових дій.

Згідно з документами, на початку жовтня він був звільнений із лав ЗСУ. Однак переконував поліціянтів, що вся ця зброя – його бойові трофеї.

У ході огляду правоохоронці вилучили 300 грамів пластичної вибухової речовини, дві осколкові гранати, споряджений ручний протитанковий гранатомет, 12 капсул детонаторів, навчально-тренувальну гранату. Все це направили на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з вибуховими предметами та боєприпасами.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.