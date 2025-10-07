На війні поліг прикарпатець Анатолій Корж

У вересні 2025 року за допомогою ДНК-експертизи підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Анатолія Коржа. Боєць з серпня 2022 вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Анатолій Корж народився 9 січня 1980 року у Маріуполі. Жив у Надвірній Івано-Франківської області. У квітні 2022 його мобілізували до лав Збройних сил України.

Військовослужбовець зник безвісти 16 серпня 2022 року поблизу Марʼїнки Донецької області. Цей день вважається датою загибелі Анатолія Коржа.