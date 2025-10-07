Опалювальний сезон розпочинають в Надвірній

Про початок опалювального сезону в Надвірнянській громаді з 7 жовтня оголосила місцева влада напередодні.
Як повідомляється, рішення про початок подачі тепла ухвалено з урахуванням прогнозованого зниження середньодобових температур, а також задля забезпечення комфортних умов у закладах освіти та охорони здоров’я, пише Правда.
Розпорядження про старт опалювального сезону 2025–2026 рр. на території Надвірнянської ТГ з 7 жовтня 2025 року видав міський голова.
Однак, він зазначив, що одразу батареї в комунальних закладах не стануть теплими.
“Саме розпорядження прискорить процес подачі тепла , миттєво і все зразу не буде, але процес пішов”, – заявив мер Надвірної.