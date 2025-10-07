На Прикарпатті помер колишній голова Господарського суду Івано-Франківської області Петро Матуляк

Колектив Господарського суду Івано-Франківської області повідомив про смерть судді у відставці Петра Ярославовича Матуляка.
Петро Матуляк народився 21 січня 1959 року у селі Вільхівка Рожнятівського району на Івано-Франківщині.
Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» працював в органах внутрішніх справ.
Під час служби в міліції він пройшов чимало випробувань, зокрема брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
З 2000 року Петро Ярославович працював суддею Господарського суду Івано-Франківської області. У 2007–2012 роках обіймав посаду заступника голови суду, а з грудня 2019-го до січня 2024 року — був головою Господарського суду області.
«Світла пам’ять про Петра Ярославовича назавжди залишиться в серцях колег, друзів та всіх, хто його знав і шанував», — йдеться у повідомленні суду.