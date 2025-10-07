ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Коломия попрощалася з воїном Любомиром Маріном. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Коломийська громада зі смутком і молитвою провела в останню земну дорогу свого захисника, воїна Любомира Маріна.

У стінах рідного храму та на вулицях міста лунала тиха молитва подяки за його життя, відвагу та жертовність, пише Правда.

Любомир Марін народився 11 січня 1994 року. Мобілізувався до війська у березні 2022 року.

Служив у 1 самохідній артилерійській батареї 36 окремої бригади морської піхоти. Боєць мав звання сержанта.

28 вересня 2025 року поблизу селища Олексієво-Дружківка на Донеччині Любомир Марін загинув внаслідок удару російського БпЛА.

