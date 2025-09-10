Популярна українська акторка  Анастасія Цимбалару попозувала під дощем у бікіні та засвітила струнку фігуру

Українська акторка Анастасія Цимбалару показала своє підтягнуте тіло у трендовому леопардовому бікіні. Пише ТСН.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Новий закон про ветеранське підприємництво, який нещодавно ухвалений парламентом і вже підписаний Президентом Володимиром Зеленським, передбачає для ветеранів і ветеранок…
Сучасне будівництво все частіше вимагає роботи в обмеженому просторі, де габаритна техніка просто не може функціонувати ефективно. Міські проекти, ландшафтні…
Школярка з Івано-Франківська Тереза Хоростіль продовжує допомагати Силам оборони України. Завдяки своєму музичному талантові вона збирає донати, а за них…
Польські ЗМІ повідомляють про влучання уламків збитого БпЛА у житловий будинок на сході країни.
У середу, 10 вересня, ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння.
В Івано-Франківську розглядають обмеження для руху велосипедів та електросамокатів на стометрівці й у центральній частині міста.