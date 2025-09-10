ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Популярна українська акторка  Анастасія Цимбалару попозувала під дощем у бікіні та засвітила струнку фігуру
Популярна українська акторка Анастасія Цимбалару попозувала під дощем у бікіні та засвітила струнку фігуру

Автор: Орися Корчун
10/09/2025 11:25
Українська акторка Анастасія Цимбалару показала своє підтягнуте тіло у трендовому леопардовому бікіні. Пише ТСН.

Знаменитість опублікувала в Instagram добірку нових світлин зі свого життя. У дописі Настя показала модні образи, поділилася моментами з відпочинку та знімань, а також з’явилася в бікіні під дощем.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru
Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru
Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru
Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru
Анастасія Цимбалару з друзями / © instagram.com/nastya_tsymbalaru
Анастасія Цимбалару з друзями / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

