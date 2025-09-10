Прикарпатців запрошують на прощу «Матері в молитві» у Гошеві

На Івано-Франківщині спільнота «Матері в молитві» запрошує на традиційну прощу до Ясної гори у Гошеві.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Гошівського монастиря отців Василіян.

Захід відбудеться у суботу, 13 вересня, напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Програма прощі передбачає: