Прикарпатців запрошують на прощу «Матері в молитві» у Гошеві
Прикарпатців запрошують на прощу «Матері в молитві» у Гошеві

Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 11:57
На Івано-Франківщині спільнота «Матері в молитві» запрошує на традиційну прощу до Ясної гори у Гошеві. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці Гошівського монастиря отців Василіян.

Захід відбудеться у суботу, 13 вересня, напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Програма прощі передбачає:

  • 9:00 – Хресна Дорога з роздумами матерів над стражданнями Христовими.
  • 11:00 – Свята Божественна Літургія.
  • 12:20 – Молебень до Пресвятої Богородиці біля Хреста материнських терпінь.
  • 12:40 – Панахида за померлими воїнами та матерями.
  • 13:00 – Співана вервиця біля чудотворної ікони та благословення через окроплення водою.

