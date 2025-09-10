Прикарпатців запрошують на прощу «Матері в молитві» у Гошеві

На Івано-Франківщині спільнота «Матері в молитві» запрошує на традиційну прощу до Ясної гори у Гошеві.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Гошівського монастиря отців Василіян.
Захід відбудеться у суботу, 13 вересня, напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
Програма прощі передбачає:
- 9:00 – Хресна Дорога з роздумами матерів над стражданнями Христовими.
- 11:00 – Свята Божественна Літургія.
- 12:20 – Молебень до Пресвятої Богородиці біля Хреста материнських терпінь.
- 12:40 – Панахида за померлими воїнами та матерями.
- 13:00 – Співана вервиця біля чудотворної ікони та благословення через окроплення водою.