Вчинила наїзд на жінку-пішохода: прикарпатські поліцейські затримали нетверезу водійку. ФОТО

В Івано-Франківську поліцейські затримали нетверезу кермувальницю, яка травмувала 25-річну дівчину. Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медзакладу.

Аварія сталася 9 вересня опівночі у дворі будинків на вулиці Галицькій. Попередньо правоохоронці встановили: 20-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем «Nissan Leaf», під час руху заднім ходом вчинила наїзд відчиненою водійською дверкою на пішохода, яка перебувала поруч із транспортним засобом, пише Правда.

Водійку перевірено на стан сп’яніння. Результат — 1,36 проміле алкоголю.

Водійку затримано у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.