ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Скільки ворожих цілей знищила ППО над заходом країни
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скільки ворожих цілей знищила ППО над заходом країни

Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 12:29
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч на 10 вересня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону країни, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляють у Повітряному командуванні “Захід” Повітряних Сил ЗСУ, пише Правда.

Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 14 крилатих ракет та 39 ударних БпЛА типу «Shahed».

Командувач повітряного командування «Захід» подякував захисникам неба за результативну бойову роботу.

“У режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря”, — йдеться у дописі.

СХОЖІ НОВИНИ