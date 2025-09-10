Скільки ворожих цілей знищила ППО над заходом країни

У ніч на 10 вересня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону країни, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляють у Повітряному командуванні “Захід” Повітряних Сил ЗСУ, пише Правда.
Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 14 крилатих ракет та 39 ударних БпЛА типу «Shahed».
Командувач повітряного командування «Захід» подякував захисникам неба за результативну бойову роботу.
“У режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря”, — йдеться у дописі.