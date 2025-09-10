Руслан Савчук: На Прикарпатті підтверджено новий субваріант коронавірусу Омікрон

Як повідомив головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук, в області підтверджено новий субваріант коронавірусу Омікрон.

Про це інформує Правда.іф.

• Івано-Франківський район – 11 (м. Івано-Франківськ – 7, Солотвинська ТГ – 1, Дзвиняцька ТГ – 1, Тисменицька ТГ – 1, Більшівецька ТГ – 1)

• Коломийський район – 2 (Городенківська ТГ – 1, Снятинська ТГ – 1)

• Надвірнянський район – 1 (Делятинська ТГ)

• Косівський район – 1 (Косівська ТГ)

«На фоні зростання кількості хворих на COVID-19, а також у зв’язку з виявленням нового субваріанту Омікрону, закликаємо дотримуватися правил особистої безпеки, особливо під час перебування у місцях масового скупчення людей, та за появи симптомів хвороби обов’язково звертатися до свого лікаря», – додав Руслан Савчук.