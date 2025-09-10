Фінал Global Teacher Prize Ukraine 2025: як на Франківщині обирали переможця премії

Упродовж 6-8 вересня на Івано-Франківщині обирали переможця премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Десять фіналістів протягом цього часу працювали в командах, виконували завдання, а експертне журі оцінювало їх. 8 вересня відбулося таємне голосування. Ім’я переможця оголосять у Міжнародний день вчителя, 4 жовтня, під час урочистої церемонії нагородження премією.

Про це у коментарі Суспільному розповіла очільниця громадської спілки “Освіторія”, засновниця національної премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

З її слів, на Прикарпатті відбувся один із найважливіших етапів загальнонаціональної премії Global Teacher Prize Ukraine — асесмент-центр.

“Щоразу команда з журі їде в якесь нове місце, бо вчителям важливо бачити всю країну, щоб дізнатися про проблеми й суперсили кожного регіону. Це — дев’ятий рік премії. Ніколи ми не повторювалися з місцем проведення асесмент-центру. Цього разу ми вперше завітали на Івано-Франківщину”, — каже Зоя Литвин.

6 вересня фіналісти, серед яких — вчитель хімії Івано-Франківського ліцею № 24 Юрій Пахомов, брали участь у роботі асесмент-центру в Івано-Франківську. Під час заходу учасники знайомилися між собою, з журі та проходили квест.

7 вересня у Татарові експерти оцінювали самопрезентації вчителів. 8 вересня у Яремчанському ліцеї № 2 педагоги в імпровізованому форматі проводили уроки. Напередодні жеребкуванням були визначені пари вчителів і о 22:00 вони отримали тему уроку та мали час до ранку, щоб підготуватися.

“Це був певний виклик, тому що, наприклад, вчитель історії мав проводити урок з учителем хімії на тему “Щастя” чи на тему “Хто такі інфлюенсери, й чи ми можемо бути інфлюенсерами, маленькі голоси яких можуть приводити до великих змін”. Це були філософсько-важливі теми для сучасних учнів”, — розповіла засновниця премії.

З її слів, фінальним етапом асесмент-центру стало знайомство з головою Ворохтянської громади та його заступницею з освіти. Вони окреслили основні проблеми, з якими стикається громада, а вчителі запропонували власні стратегії, щоб їх розв’язати.

“Для нас важливо побачити, що педагог, який отримає головну премію цьогоріч, вміє також мислити на рівні системи, пропонувати якісь стратегії, мати візію”, — говорить Зоя Литвин.

8 вересня відбулося голосування експертного журі. Учитель, який набрав найбільшу кількість балів, автоматично здобуде перемогу в премії. Проте його ім’я не розголошують нікому, навіть членам журі, до церемонії нагородження 4 жовтня.