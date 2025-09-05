Презентували перший офіційний трейлер другого сезону серіалу “Кави з кардамоном”, в якому знявся Олексій Гнатковський



Сьогодні презентували перший офіційний трейлер, який відкриває завісу над новим сезоном.

Пише Правда.іф з посиланням на сторінку “Кава з кардамоном”.

Другий сезон виходить далеко за межі романтичної історії. Це розповідь про силу, свободу, родину та землю, за яку варто боротися. Анна постає не тією наївною дівчиною, якою її пам’ятають глядачі. Тепер вона — жінка, яка знає ціну втрат і розуміє, як дорого коштує власний дім. У центрі сюжету — не лише кохання, а й честь, обов’язок та складний вибір, який визначить її майбутнє.

Другий сезон став більш динамічним і багатошаровим. Тут більше емоційного напруження, внутрішніх і зовнішніх конфліктів, але водночас з’являється гумор, легкі діалоги та кумедні ситуації. Серіал рухається у бік жанру «драмеді» — поєднання серйозних подій і комедійних моментів.

Важливим елементом другого сезону є його відгук на сучасні події. Під час роботи над проєктом Україна вже жила у стані війни, і тому тема боротьби за землю, дім і свободу стала ще гострішою. Ці переживання втілює головна героїня: через особисті втрати вона проходить шлях, який є зрозумілим і впізнаваним для кожного українця.

Особливий настрій історії створює оригінальний саундтрек від співачки KRUTЬ (Марини Круть), де класичне звучання поєднується із сучасними мотивами.

У центрі нового сезону — непростий вибір Анни між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким та Павелом Крушевським. Це не просто романтичний трикутник, а дилема між почуттями та обов’язком. Обидва герої — сильні особистості. Анна мусить вирішити, обрати серцем чи розумом, водночас відстоюючи свій дім, дітей і власну гідність.

Виробництвом займається Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ та Київстар ТБ за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Режисерка-постановниця – Ірина Громозда

Сценаристи – Сергій Коротун, Катерина Маєвська, Ірина Громозда

Оператор-постановник – Сергій Крутько

Художниця по костюмах – Вікторія Шостак

Художник-постановник – Максим Німенко.