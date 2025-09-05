ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Лікарняна палата в Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стан важкий: лікарі розповіли про хлопчика, якого збив велосипедист в центрі Франківська

Автор: Оксана Марушкевич
05/09/2025 20:07
Пошкоджене обличчя та численні тілесні ушкодження. Так закінчилася прогулянка для 6-річного хлопчика просто в центрі Івано-Франківська.

Разом із мамою він йшов поблизу фонтану на Вічевому майдані, коли раптово на нього наїхав 20-річний велосипедист. Дитину одразу ж госпіталізували до медичного закладу, де за його здоров’я досі борються лікарі, пише Місто.

“Хлопчик потрапив у лікарню ввечері з ознаками черепно- мозкової травми і травми мʼяких тканин обличчя й ротової порожнини. Дитина перенесла оперативне втручання нейрохірургічне і станом на сьогодні перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Оперативне втручання на голові завжди не просте. Стан важкий, відповідає післяопераційному періоду”, – розповіла заступниця меддиректора ОДКЛ Наталія Митник.

