В Івано-Франківську на вулиці Стуса нетверезий водій пошкодив припарковані авто

Учора на вулиці Стуса, 49-річний водій Hyundai, не впорався з керуванням та допустив наїзд на припарковані автомобілі: Skoda та Hyundai. Унаслідок аварії всі автомобілі отримали механічні пошкодження.

Правда. ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області



Патрульні, які прибули на виклик, помітили у винуватця пригоди явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройти освідування відмовився.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.