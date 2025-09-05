ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Світлина військового перед прапором України
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші попрощались з молодим захисником Артемом Білобровим

Автор: Оксана Марушкевич
05/09/2025 19:33
У скорботі Калуська громада попрощалася з 20-річним Героєм Артемом Білобровим.

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про Героя

Артем Білобровий народився 11 листопада 2002 року в Калуші. Навчався у Калуській ЗОШ №6. Згодом продовжив навчання у Житомирі, де здобув фах механіка. Роки навчання Артем поєднував з роботою, набуваючи досвіду та нових друзів.

У день отримання диплома про вищу освіту, прийняв важливе для себе рішення – підписав контракт на службу у ЗСУ. А вже наступного дня зробив пропозицію своїй коханій дівчині Софії та одружився з нею.

Проте мрії та плани на майбутнє залишилися на потім, адже в першу чергу Артем вибрав служіння Батьківщині”, – йдеться у дописі.

З липня 2023 року Герой самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника 1-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

16 жовтня 2023 року солдат Артем Білобровий, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув на полі бою в Запорізькій області.

Сьогодні, 5 вересня, рідні, близькі, друзі та вся Калуська громада попрощалися з Героєм Артемом Білобровим.

Поховали Артема Білобрового на Алеї Слави міського кладовища.

Військовий передає прапор під час церемонії
Військовий церемоніал з прапором України, люди в жалобі.
Церемонія вручення прапора на похороні в Україні.
Прапор України на труні, військовий похорон.
Український військовий з нагородою в камуфляжній формі
Військові тримають прапор з написом "Безстрашні та вірні
Похорон військового в українській церкві.
Військові несуть труну до церкви, люди вшанування
Військовий похорон з прапором і процесією на вулиці.
Люди в чорному несуть квіти у похоронній процесії.
Церемонія прощання з військовим у жалобі.
Катафалк з труною під українським прапором на вулиці.
Військовий тримає портрет на церемонії прощання.
Похоронна процесія з військовими на вулиці міста
Смуток на прощанні з військовим в Україні.
Священики з іконою на церковній процесії України
Церковна служба з священиками у вівтарі храму.
Люди на похороні в жалобному одязі.
Люди на похоронній церемонії в Україні

