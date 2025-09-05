У Калуші попрощались з молодим захисником Артемом Білобровим

У скорботі Калуська громада попрощалася з 20-річним Героєм Артемом Білобровим.

Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про Героя

Артем Білобровий народився 11 листопада 2002 року в Калуші. Навчався у Калуській ЗОШ №6. Згодом продовжив навчання у Житомирі, де здобув фах механіка. Роки навчання Артем поєднував з роботою, набуваючи досвіду та нових друзів.

“У день отримання диплома про вищу освіту, прийняв важливе для себе рішення – підписав контракт на службу у ЗСУ. А вже наступного дня зробив пропозицію своїй коханій дівчині Софії та одружився з нею. Проте мрії та плани на майбутнє залишилися на потім, адже в першу чергу Артем вибрав служіння Батьківщині”, – йдеться у дописі.

З липня 2023 року Герой самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника 1-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

16 жовтня 2023 року солдат Артем Білобровий, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув на полі бою в Запорізькій області.

Сьогодні, 5 вересня, рідні, близькі, друзі та вся Калуська громада попрощалися з Героєм Артемом Білобровим.

Поховали Артема Білобрового на Алеї Слави міського кладовища.