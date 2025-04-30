Прикарпатця та львів’янина затримали чернівецькі прикордонники при спробі незаконно перетнути кордон ВІДЕО

Офлайн-карта» не допомогла: на кордоні з Румунією затримали незаконних «туристів», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу Чернівецького прикордонного загону.

Перед чим двоє чоловіків заплатили круглу суму за “перевірений” маршрут

Реалізуючи наявну інформацію співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького загону у взаємодії з прикордонним нарядом відділу «Герца» зупинили неподалік державного кордону легковий автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. У ході подальшої роботи охоронці кордону з’ясували, що жителі Івано-Франківської та Львівської областей віком 29 та 26 років мали намір незаконно перетнути кордон з України до Румунії.

Чоловіки розповіли, що напередодні через один із месенджерів за 7000 євро придбали «перевірений маршрут» та офлайн-карти у невідомої особи.

Аби швидко та комфортно дістатися до кордону вирішили, замовити таксі.

Незаконних «туристів» доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них оформили протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».