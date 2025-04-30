У суботу на Прикарпатті бігтимуть легкоатлетичний трейл “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан”: реєстрація триває

Вже цієї суботи 03 травня, на Івано-Франківщині відбудеться легкоатлетичний захід — “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан”. Учасники долатимуть різні дистанції, а під час заходу збиратимуть кошти на потреби прикарпатської територіальної оборони.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласне телебачення “Галичина TV”.

Бігуни стартуватимуть з Івано-Франківська до річки Дністер у селі Нижнів. Найдовша дистанція становитиме 34 кілометри, для охочих передбачено також маршрути довжиною 16, 9 та 3 кілометри.

Організатор забігу, ветеран війни Дмитро Раманишин зазначає, що окрім спортивних змагань під час заходу проводитимуть військово-патріотичне навчання для дітей та молоді.

“Окрім спортивних змагань у нас буде військово-патріотичне навчання дітей та молоді. Ми збираємо кошти на автомобіль для нашого побратима, якого знаємо особисто”, – розповів організатор.

Долучитися до забігу запрошують також ветеранів російсько-української війни. Як зазначила голова івано-франківського осередку ГО “Захист держави” Оксана Криницька, участь у заході стане елементом психологічної реабілітації для військових.

“Це важливо для патріотичного та військового виховання дітей. Також участь у таких заходах є корисною для ветеранів – вони відчувають підтримку й розуміють, що є люди, готові долучатися до таких ініціатив”, – наголосила вона.

“це є важливо для виховання дітей для того патріотичного та війскового виховання дітей так само будуть залучені військові та ветерани для яких це є досить корисно це свого роду реабілітація психологічна оскільки вони будуть відчувати підтримку вони будуть відчувати, що є люди які готові долучатися до таких проєктів”

Ще однією метою заходу є привернення уваги до проблеми залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем.

Реєстрація на пробіг триватиме до 2 травня.