У суботу на Прикарпатті бігтимуть легкоатлетичний трейл “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан”: реєстрація триває

Вже цієї суботи 03 травня, на Івано-Франківщині відбудеться легкоатлетичний захід — “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан”. Учасники долатимуть різні дистанції, а під час заходу збиратимуть кошти на потреби прикарпатської територіальної оборони.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласне телебачення “Галичина TV”.
Бігуни стартуватимуть з Івано-Франківська до річки Дністер у селі Нижнів. Найдовша дистанція становитиме 34 кілометри, для охочих передбачено також маршрути довжиною 16, 9 та 3 кілометри.
Організатор забігу, ветеран війни Дмитро Раманишин зазначає, що окрім спортивних змагань під час заходу проводитимуть військово-патріотичне навчання для дітей та молоді.
“Окрім спортивних змагань у нас буде військово-патріотичне навчання дітей та молоді. Ми збираємо кошти на автомобіль для нашого побратима, якого знаємо особисто”, – розповів організатор.
Долучитися до забігу запрошують також ветеранів російсько-української війни. Як зазначила голова івано-франківського осередку ГО “Захист держави” Оксана Криницька, участь у заході стане елементом психологічної реабілітації для військових.
“Це важливо для патріотичного та військового виховання дітей. Також участь у таких заходах є корисною для ветеранів – вони відчувають підтримку й розуміють, що є люди, готові долучатися до таких ініціатив”, – наголосила вона.
“це є важливо для виховання дітей для того патріотичного та війскового виховання дітей так само будуть залучені військові та ветерани для яких це є досить корисно це свого роду реабілітація психологічна оскільки вони будуть відчувати підтримку вони будуть відчувати, що є люди які готові долучатися до таких проєктів”
Ще однією метою заходу є привернення уваги до проблеми залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем.
Реєстрація на пробіг триватиме до 2 травня.