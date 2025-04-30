Сьогодні проведуть в останню путь офіцера з Франківщини Дмитра Герулу

У неділю 27 квітня, на війні загинув Дмитро Герула, капітан, офіцер РЕБ 108 батальйону “Вовки Да Вінчі” 59 ОШБр, з Івано-Франківщини.

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Про смерть бійця повідомили на сайті Стрийської міської ради, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Дмитро Герула народився 22 липня 1970 року.

Після закінчення Обертинської середньої школи він навчався у Калінінградському авіаційному вищому училищі. З 1990 по 2000 роки служив у Калінінграді, Коломиї, Івано-Франківську та Стрию. Згодом Дмитро Герула працював начальником зміни столярів на підприємстві у Коломиї.

З початку повномасштабного вторгнення воював у лавах Збройних сил України.

З 2024 року був начальником РЕБ 1 окремого штурмового полку Сухопутних військ 108 батальйону 59 бригади.

У Дмитра Герули залишилася дружина, троє дітей і сестра.

Бійця поховають у місті Стрий на Львівщині, де він жив із сім’єю. Початок прощання 30 квітня о 12.00 годині.