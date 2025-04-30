ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Калущині проведуть в останню путь захисника Миколу Микитина
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Калущині проведуть в останню путь захисника Миколу Микитина

Автор: Ігор Василик
30/04/2025 07:55
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У вівторок 29 квітня, Войнилівська громада на Івано-Франківщині зустріла тіло померлого ветерана українсько-російської війни Микитина Миколи.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Войнилівську територіальну громаду

Після зустрічі скорботного кортежу полеглого воїна прибуло до батьківського дому в селі Довпотів, де відбувся парастас за героєм.

Чин похорону померлого воїна розпочнеться у середу 30 квітня, початок о 10.00 годині від рідного дому.

Щирі співчуття рідним та близьким померлого ветерана Миколи Микитина.

Микола Микитин