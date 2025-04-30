Сьогодні на Калущині проведуть в останню путь захисника Миколу Микитина

У вівторок 29 квітня, Войнилівська громада на Івано-Франківщині зустріла тіло померлого ветерана українсько-російської війни Микитина Миколи.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Войнилівську територіальну громаду
Після зустрічі скорботного кортежу полеглого воїна прибуло до батьківського дому в селі Довпотів, де відбувся парастас за героєм.
Чин похорону померлого воїна розпочнеться у середу 30 квітня, початок о 10.00 годині від рідного дому.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого ветерана Миколи Микитина.