За минулу добу окупанти втратили 1100 орків та чимало військової техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.04.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 951960 (+1100) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10729 (+1) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22353 (+1) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27091 (+11) од,
- РСЗВ / MLRS – 1374 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1146 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34289 (+112),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46611 (+179) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3869 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!