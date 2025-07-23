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Прикарпатські гвардійці вчаться керувати FPV-дронами. ФОТО
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Прикарпатські гвардійці вчаться керувати FPV-дронами. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 16:45
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У Національній гвардії триває інтенсивна підготовка операторів FPV-дронів. Курс побудований за принципом поступового ускладнення — від базових знань до польотів з бойовим навантаженням.

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Як повідомив інструктор з позивним Ріко, підготовка курсантів з Прикарпаття відбувається з основ, де кожен з курсантів вивчає типи безпілотників, їхню конструкцію та функції. 

“Після цього переходимо до симулятора, де майбутні оператори опановують базові навички управління дроном, як він поводиться в повітрі, як працюють стіки, як реагувати на вітер”, — розповідає інструктор.

Це навчання відбувається з використанням дронів розміром 7–10 дюймів. Крім того, інструктори проводять опитування, щоб адаптувати програму під рівень кожного.

Дрон доставляє посилку в небі
Солдат керує дистанційним пультом у камуфляжі.
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Людина підключає акумулятор до дрона на землі.
Гра на ноутбуці з дроном симулятором
Пульт управління дрона на польовому обладнанні

 «Є хлопці, які вже мали досвід, а хтось бачить дрон уперше. Ми працюємо з усіма індивідуально. Молодь швидко втягується, а досвідчені військові демонструють бойове мислення», — додає інструктор.

Після початків гвардійці переходять до польотів у реальних умовах: орієнтація, стабільність, маневрування. 

«Ми відпрацьовуємо обльоти цілей, супровід техніки й піхоти, підліт до об’єкта без втрати керованості. Це вимагає концентрації, але курсанти швидко адаптуються», — пояснює інструктор.

Прикарпатські гвардійці вчаться керувати FPV-дронами 1

Після цього відбувається навчання із завдання з бойовим навантаженням, навчання роботи з ретрансляторами, польоти по координатах, взаємодія пілота та штурмана. На останньому етапі  курсанти тренуються завдавати ударів по техніці, бліндажах та умовних цілях.

«Усі наші інструктори мають бойовий досвід. Ми ділимося власними напрацюваннями, пояснюємо, як ефективніше діяти в бою», — підкреслює офіцер. 

Навчання охоплює різні формати застосування дронів — розвідка, атака, наведення — і враховує специфіку кожного підрозділу.

«На мою думку, за дронами — майбутнє. Найперспективніші напрямки — це оптоволоконні FPV, системи з ШІ та високоточне наведення. У найближчі роки БПЛА стануть центральним елементом поля бою», — підсумовує Ріко.