Відкрито великий збір на автомобіль для франківця з 47-омбр “Магура”

Громадський діяч Іван Зобків разом з іншими франківськими волонтерами відкрили великий збір, щоб допомогти придбати автомобіль військовим.

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

Ціль збору – 350 000 грн на бус VOLKSWAGEN T5 .

“Тому є нагальна потреба у придбанні нового для виконання бойових завдань.

Кожен ваш донат важливий!

Не будь байдужим!

Слава нашим мужнім воїнам!” – написав волонтер