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Згорілий фургон на фоні гаража та дерева.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відкрито великий збір на автомобіль для франківця з 47-омбр “Магура”

Автор: Оксана Марушкевич
23/07/2025 17:09
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Василь Абрамів, військовий з Івано-Франківська, планував під час короткострокової відпустки додому відремонтувати вантажного автомобіля, який допомагає виконувати бойові завдання у гарячих точках фронту. Однак, під час ворожого ракетного обстрілу на Івано-Франківщині 21 липня автівка згоріла.

Громадський діяч Іван Зобків разом з іншими франківськими волонтерами відкрили великий збір, щоб допомогти придбати автомобіль військовим.

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Ціль збору – 350 000 грн на бус VOLKSWAGEN T5 .

Вантажівка згоріла від ракетного удару в Івано-Франківську.

“Тому є нагальна потреба у придбанні нового для виконання бойових завдань.

Кожен ваш донат важливий!

Не будь байдужим!

Слава нашим мужнім воїнам!” – написав волонтер

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