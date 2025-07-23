Відкрито великий збір на автомобіль для франківця з 47-омбр “Магура”

Василь Абрамів, військовий з Івано-Франківська, планував під час короткострокової відпустки додому відремонтувати вантажного автомобіля, який допомагає виконувати бойові завдання у гарячих точках фронту. Однак, під час ворожого ракетного обстрілу на Івано-Франківщині 21 липня автівка згоріла.
Громадський діяч Іван Зобків разом з іншими франківськими волонтерами відкрили великий збір, щоб допомогти придбати автомобіль військовим.
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Ціль збору – 350 000 грн на бус VOLKSWAGEN T5 .
“Тому є нагальна потреба у придбанні нового для виконання бойових завдань.
Кожен ваш донат важливий!
Не будь байдужим!
Слава нашим мужнім воїнам!” – написав волонтер
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