Прикарпатські рятувальники вшанували памʼять про загиблих на війні підйомом на Говерлу
Автор: Олег Мамчур
28/08/2025 15:39
Напередодні Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України рятувальники Прикарпаття здійснили підйом на найвищу точку України – гору Говерлу, де встановлено пам’ятний знак загиблим під час АТО на сході України мирним громадянам та військовим, які загинули при звільненні Слов’янська та Краматорська в 2014 році.

Сходження відбулося в рамках соціально-відповідального проєкту волонтерів та військових “Дорогами війни… Від Карачуна до Говерли”.

«Рятувальники на вершині Говерли розгорнули синьо-жовтий прапор, щоб вкотре нагадати, що Україна вільна, незалежна та сильна, а також засвітили лампадку та поклали квіти до пам’ятного знаку», – повідомили в пресцентрі ДСНС в Івано-Франківській області.

Ініціаторкою проєкту «Дорогами війни… Від Карачуна до Говерли» є військова волонтерка, доброволець з червня 2014 року в зоні АТО/ООС та під час повномасштабної російської агресії Марина Квітка.

Керівником проєкту від військових є Командувач сил територіальної оборони у 2022-2023 роках, генерал-майор Ігор Танцюра.

