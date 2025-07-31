Прикарпатські спортсменки здобули нагороди на міжнародних змаганнях

Прикарпатські спортсмени повернулися із міжнародних змагань із новими досягненнями.

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Прикарпатець Віталій Пристай здобув дві медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років, який відбувся у Португалії:

«Золото» – у складі каное-четвірки разом із Ярославом Верблюдом, Тарасом Кузиком та Володимиром Савчиним;

«бронзу» – у змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

Загалом Україну представляли 34 спортсмени.

Віталій Пристай – вихованець спортивного клубу «Альбатрос» і Школи вищої спортивної майстерності. Його тренують Тетяна Дмитрук і Микола Періг.

На міжнародному турнірі Grand Slam з дзюдо, що відбувся у Монголії, прикарпатець Михайло Свідрак продемонстрував п’ятий результат. Спортсмен впевнено пройшов серію поєдинків.

Михайло Свідрак є вихованцем Школи вищої спортивної майстерності та Надвірнянської СДЮСШОР профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Його наставники — заслужені тренери України Євген Боднарук та Андрій Микитин.

Також Івано-Франківськ уперше прийняв Чемпіонат України з велоорієнтування. Серед учасників – спортсмени з восьми областей України.