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Звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” присвоїли чотирьом полеглим захисникам

Автор: Оксана Марушкевич
31/07/2025 14:28
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На пленарному засіданні Калуської міської ради ухвалили рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” полеглим воїнам.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

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А саме:

Кузнєцову Євгенію – служив стрільцем-помічником гранатометника 2 стрілецього відділення 3 стрілецького взводу;

Василіву Петру – служив старшим стрільцем оператором штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти;

Багрію Назарію – служив командиром стрілецього відділення стрілецького взводу, стрілецької роти;

Мельнику Назарію – служив радіотелефоністом-електриком парашутно-десантрої роти парашутно-десантного батальйону.