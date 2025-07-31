Звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” присвоїли чотирьом полеглим захисникам

На пленарному засіданні Калуської міської ради ухвалили рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади” полеглим воїнам.
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.
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А саме:
–Кузнєцову Євгенію – служив стрільцем-помічником гранатометника 2 стрілецього відділення 3 стрілецького взводу;
–Василіву Петру – служив старшим стрільцем оператором штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти;
–Багрію Назарію – служив командиром стрілецього відділення стрілецького взводу, стрілецької роти;
–Мельнику Назарію – служив радіотелефоністом-електриком парашутно-десантрої роти парашутно-десантного батальйону.