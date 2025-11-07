Прикарпатську фірму підозрюють у нелегальному переправленні чоловіків за кордон

На Прикарпатті розслідують діяльність групи осіб, які могли організувати одразу дві масштабні незаконні схеми на базі приватного підприємства «Прикарпаткомплект» та пов’язаних із ним структур.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду підтримав клопотання прокуратури та ухвалив рішення про арешт майна, вилученого під час обшуків 23 жовтня 2025 року. Ці речові докази стосуються кримінального провадження за підозрою у забрудненні земель, незаконному переправлянні людей через кордон та діях у складі організованої групи, пише Бліц-Інфо.

Слідство встановило, що в умовах воєнного стану група осіб, нібито використовуючи фірму ПП «Прикарпаткомплект», налагодила механізм незаконного сприяння переправлянню чоловіків призовного віку за межі країни.

Схема полягала у виготовленні підроблених документів та фіктивному оформленні цих осіб на роботу, попри мінімальні офіційні показники діяльності самого підприємства. Правоохоронці зафіксували, що на територію фірми систематично приїздила значна кількість військовозобов’язаних.

Крім того, ту ж саму групу підозрюють в організації «тіньового» нафтопереробного бізнесу. Встановлено, що на виробничих потужностях у Рожнятові, зокрема на земельних ділянках, які орендує ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС», здійснювалася незаконна переробка сирої нафти на паливо без відповідних дозволів, що, за даними слідства, призводило до забруднення та псування земель, створюючи небезпеку для довкілля. Ця діяльність велася цілодобово, а офіційна звітність компаній не відповідала їхньому фактичному обігу.

Суд задовольнив клопотання прокуратури. На вилучені документи, мобільні телефони та транспортні засоби накладено арешт, оскільки вони визнані ключовими речовими доказами. Розслідування триває, щоб встановити усіх учасників цієї організованої групи.