У Коломиї водій «Citroen» зіткнувся з автомобілем «Jeep»

ДТП трапилася 6 липня близько 09:33 у Коломиї по вулиці Карпатській сталася ще одна автопригода.



Попередньо з’ясовано, що 38-річний водій «Citroen», виконуючи розворот, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем «Jeep», під керуванням 42-річного місцевого жителя, який рухався в попутному напрямку, пише Поліція Івано-Франківської області.



Внаслідок зіткнення водія «Jeep» із травмами доставлено до лікарні. Керманичі– тверезі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.