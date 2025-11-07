ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Коломиї водій «Citroen» зіткнувся з автомобілем «Jeep»

Автор: Уляна Роднюк
Дорожня аварія двох автомобілів у дощову погоду
ДТП трапилася 6 липня близько 09:33 у Коломиї по вулиці Карпатській сталася ще одна автопригода.

Попередньо з’ясовано, що 38-річний водій «Citroen», виконуючи розворот, не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем «Jeep», під керуванням 42-річного місцевого жителя, який рухався в попутному напрямку, пише Поліція Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення водія «Jeep» із травмами доставлено до лікарні. Керманичі– тверезі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

ДТП двох автомобілів у місті під дощем
Дорожня аварія за участю двох автомобілів і поліції

