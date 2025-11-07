В Івано-Франківську чоловік під час застілля вдарив знайомого ножем (ФОТО)

6 листопада близько п’ятої години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на проїзній частині вулиці Короля Данила в обласному центрі лежить травмований чоловік.



На місце події одразу прибули патрульні, слідчо-оперативна група, кінологи, експерти та бригада швидкої допомоги. Медики госпіталізували 40-річного місцевого жителя з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини, пише Поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали свідків і вилучили речові докази. Завдяки злагодженим діям уже за кілька годин оперативники затримати ймовірного зловмисника — 45-річного мешканця Івано-Франківська.

Попередньо встановлено, що потерпілий перебував у помешканні затриманого. Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар ударив гостя ножем у живіт. Після цього чоловік ліг спати, а поранений самостійно вийшов з будинку та знепритомнів на вулиці. Його виявив перехожий і викликав медиків та поліцейських.

Під час обшуку в будинку затриманого правоохоронці вилучили ніж, одяг та інші речові докази, які направлено на експертизу.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва окружної прокуратури м. Івано-Франківська йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За скоєне чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.