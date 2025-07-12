Прикарпаття – у пʼятірці лідерів із закупівлі шкільних автобусів

В Івано-Франківській області підвезенням охоплено 83% учнів. На сьогодні автопарк налічує 226 шкільних автобусів.
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Пише Правда.іф з посиланням га голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук
Міністерство економіки України оприлюднило рейтинг, відповідно до нього:
-Київщина придбала 158 «школяриків»;
-Львівщина — 137;
-Дніпропетровщина — 98;
-Полтавщина — 90;
-Івано-Франківщина — 81.
Державна програма «Шкільний автобус» реалізується третій рік поспіль у співпраці Мінекономіки та Міністерство освіти і науки України в рамках політики Зроблено в Україні, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.
Загалом за три роки громади закупили понад 1500 шкільних автобусів українського виробництва.
Варто зазначити, що в нашій області підвезенням охоплено 83% учнів.
На сьогодні автопарк налічує 226 шкільних автобусів.
Цього року за рахунок коштів освітньої субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів буде придбано 40 шкільних автобусів, в тому числі 13 спеціалізованих для підвезення дітей з особливими освітніми потребами на загальну суму понад 147 млн грн.