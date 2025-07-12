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Внаслідок атаки рф на Чернівці загинув працівник Снятинської міськради Святослав Лазаренко
Диван на коліщатках в темній вітальні

Внаслідок атаки рф на Чернівці загинув працівник Снятинської міськради Святослав Лазаренко

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 15:08
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12 липня 2025 року внаслідок нічної атаки РФ у Чернівцях загинув начальник відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи Снятинської міської ради Святослав Лазаренко.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міськради.

Святослав Лазаренко народився у 1982 році. У 2005 закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство”. З 2021 року працював юристом у міській раді.

“Святослав — надійний, відповідальний, товариський, веселий — таким пам’ятатимемо його завжди. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї та рідним, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі”, — йдеться у дописі.