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Жителів Болехівської громади закликають запастися водою через можливі відключення
Диван на коліщатках в темній вітальні

Жителів Болехівської громади закликають запастися водою через можливі відключення

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 15:26
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Болехівська міська рада закликає жителів громади зробити запас води на випадок можливого припинення водопостачання.

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Про це пише КУРС з посиланням на Болехівську міську раду.

Також у міській раді додають, що послідовно працюють над створенням умов для автономного водопостачання громади:

  • прийнято рішення про внесення змін до Статуту Болехівського комбінату комунальних підприємств із доповненням повноважень у сфері забезпечення централізованого водопостачання;
  • триває робота комісії з питань прийняття водопровідних мереж на баланс громади;
  • після прийняття у власність громади мереж підприємство, яке буде постачати воду споживачам Болехівської ТГ, зможе звернутися до Івано-Франківської ОДА з клопотанням про отримання ліцензії на здійснення цього виду діяльності.

Нагадаємо, в середині червня долинський КП “Водоканал” припинив водопостачання у Болехівську громаду за несплату боргу.

Як повідомив Іван Дирів, сума боргу становить 1 410 500 гривень.