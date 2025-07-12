Жителів Болехівської громади закликають запастися водою через можливі відключення

Болехівська міська рада закликає жителів громади зробити запас води на випадок можливого припинення водопостачання.

Про це пише КУРС з посиланням на Болехівську міську раду.

Також у міській раді додають, що послідовно працюють над створенням умов для автономного водопостачання громади:

прийнято рішення про внесення змін до Статуту Болехівського комбінату комунальних підприємств із доповненням повноважень у сфері забезпечення централізованого водопостачання;

триває робота комісії з питань прийняття водопровідних мереж на баланс громади;

після прийняття у власність громади мереж підприємство, яке буде постачати воду споживачам Болехівської ТГ, зможе звернутися до Івано-Франківської ОДА з клопотанням про отримання ліцензії на здійснення цього виду діяльності.

Нагадаємо, в середині червня долинський КП “Водоканал” припинив водопостачання у Болехівську громаду за несплату боргу.

Як повідомив Іван Дирів, сума боргу становить 1 410 500 гривень.