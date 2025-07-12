Цьогоріч малий бізнес сплатив до місцевих бюджетів Прикарпаття на понад 117 мільйонів гривень більше, ніж у 2024 році

З початку року малий бізнес сплатив до місцевих бюджетів Івано-Франківщини майже 940 мільйонів гривень єдиного податку.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області

За січень – червень 2025 року підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Івано-Франківщини 937,9 мільйона гривень єдиного податку, що на 117,6 мільйона гривень більше, ніж торік. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

З загальної суми надходжень фізичні особи – підприємці сплатили 784 мільйони гривень єдиного податку, що на 91 мільйон гривень більше, ніж торік. Юридичними особами – платниками єдиного податку ІІІ групи перераховано до бюджетів 118,9 мільйона гривень, що на 14,2 мільйона гривень більше, ніж минулого року, а сільськогосподарськими виробниками ІV групи – 35 мільйонів гривень, що на 12,4 мільйона гривень перевищує минулорічні надходження.

“Особливості сплати єдиного податку, як підприємцю обрати спрощену систему оподаткування та іншу інформацію про застосування спрощеної системи оподаткування можна переглянути у розділі “Онлайн-навчання” вебпорталу податкової служби: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/ediniy-podatok“, – нагадують в управлінні.