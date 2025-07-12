Калуська компанія «RIO-TRANS» увійшла до престижного рейтингу Forbes Next 250

Днями Forbes Ukraine сформував перелік Next 250, який щороку відзначає українські компанії, що формують нову бізнес-реальність. Це рейтинг найперспективніших українських компаній із виторгом від 10 млн до 1 млрд грн на рік. До нього входять малі й середні бізнеси, які не належать до великих фінансово-промислових груп і демонструють динамічне зростання.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Цьогоріч було понад 800 кандидатів, але до фінального списку увійшли 250 компаній, які продемонстрували найвищі результати за такими критеріями: інноваційність продукту; перспективність напряму; якість команди; репутація; прозорість; потенціал масштабування. І калуська компанія «RIO-TRANS» потрапила до списку 250 найперспективніших компаній!

«Для нас це не просто визнання – це мотивація рухатись далі, розвивати логістику, впроваджувати нові рішення, залишатись надійним партнером і хорошим роботодавцем. Дякуємо команді Forbes за увагу. Дякуємо нашій команді за щоденну відданість.І дякуємо всім, хто обирає RIO-TRANS – ви допомагаєте нам зростати. Попереду ще багато роботи – і ми до неї готові», – зазначають у компанії «RIO-TRANS».

Нагадаємо, що підприємство «РІО-ТРАНС» було засноване у 2008 році двома партнерами, як транспортно-експедиційна компанія з власними транспортними засобами. Першим автомобілем компанії був малотоннажний автомобіль Renault, а на підприємстві на той час було всього 4 працівника. Станом на 2020 рік підприємство вже володіло 15-ма магістральними тягачами MAN. Наразі компанія виконує всі види вантажних перевезень у міжнародному сполученні та по території України.