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У Лисці водій мікроавтобуса здійснив наїзд на велосипедиста. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Лисці водій мікроавтобуса здійснив наїзд на велосипедиста. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 17:40
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О 14:44 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Лисець.

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На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 1957 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, 1934 року народження, мешканця села Стебник.

Потерпілого доставили до медичного закладу для огляду та надання допомоги.

Встановлено, що водій мікроавтобуса був тверезий. На місці події працюють правоохоронці, зʼясовують усі обставини аварії.

Поліція огороджує місце ДТП з велосипедом.
ДТП з велосипедом на дорозі, поліцейська перевірка.
Білий фургон на сільській дорозі, огороджений конусами