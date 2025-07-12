ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою під час рейду ТЦК 
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою під час рейду ТЦК 

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 18:06
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою: розпочато кримінальне провадження

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Інцидент стався у Калуському районі під час спільного рейду працівників поліції та територіального центру комплектування, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Під час перевірки документів у 56-річного мешканця села Завадка, який виявився раніше судимим за наркозлочини та порушником військового обліку, до місця події підійшов його односелець. Чоловік мав при собі сокиру та почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою.

Поліцейські оперативно зреагували: вилучили небезпечний предмет і локалізували ситуацію без постраждалих.

За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Триває слідство.