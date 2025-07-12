На війні загинув Василь Гуцуляк зі Снятина

Снятинщина у скорботі — обірвалося ще одне життя… Громада отримала гірку звістку про загибель на фронті Героя-земляка Василя Гуцуляка.

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Гуцуляк Василь Романович – 1983 року народження, житель міста Снятин. Захищав Україну від російських загарбників, був старшим солдатом.

Воїн загинув 11 липня під час ведення бойових дій в Донецькій області.

Про час зустрічі скорботного кортежу та прощання буде повідомлено згодом.