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На війні загинув Василь Гуцуляк зі Снятина
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув Василь Гуцуляк зі Снятина

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 18:32
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Снятинщина у скорботі — обірвалося ще одне життя… Громада отримала гірку звістку про загибель на фронті Героя-земляка Василя Гуцуляка.

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Гуцуляк Василь Романович – 1983 року народження, житель міста Снятин. Захищав Україну від російських загарбників, був старшим солдатом.

Воїн загинув 11 липня під час ведення бойових дій в Донецькій області.

Про час зустрічі скорботного кортежу та прощання буде повідомлено згодом.