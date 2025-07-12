За пів року на Прикарпатті трапилося більше сотні ДТП за участі мототранспорту

Скутери, мопеди та мотоцикли, попри свою доступність і мобільність, залишаються одним із найбільш небезпечних видів транспорту, а дорожньо-транспортні пригоди за їхньої участі нерідко мають тяжкі, а іноді й трагічні наслідки.

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З основних причин аварійності – недостатній досвід, недбале керування двоколісним транспортом, порушення правил маневрування, перевищення швидкості, повідомляють у пресслужбі поліції.

Загалом з початку року на території області сталося 104 ДТП за участі мототранспорту, з яких 92 автопригоди з постраждалими. В них 120 громадян травмувалося, ще 10 – загинуло.

На жаль, нерідко за кермом двоколісних транспортних засобів перебувають діти. Так, за пів року на дорогах Івано-Франківської області за участі неповнолітніх трапилось 54 дорожньо-транспортні пригоди, із них 50 з постраждалими, в яких 47 підлітків отримали травми.

Крім того, від початку року поліцейські Івано-Франківщини склали 80 адміністративних протоколів за керування водіями мототранспорту у стані сп’яніння за статтею 130 КУпАП.

Поліцейські звертають увагу, що водії мототранспорту є повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватись вимог Правил дорожнього руху України. Поліцейські наголошують, що керувати мопедом, скутером чи мотоциклом можна лише з 16 років і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Для мотоциклістів це категорія «А». Для водіїв мопедів та моторолерів чи інших двоколісних транспортних засобів з об’ємом двигуна до 50 куб. см., або ж електродвигуном до 4 кВТ – категорія «А1». Також такий транспорт повинен обов’язково бути зареєстрованим та мати номерний знак.