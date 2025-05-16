«Прикарпаття» – «Вікторія». Анонс матчу Першої ліги

У п’ятницю, 16 травня, матчем в Івано-Франківську стартує восьмий тур групи “Вибування” – “Прикарпаття” прийматиме сумську “Вікторію”. Вхід на трибуни — за донат для ЗСУ!

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Пряму трансляцію дивіться о 12:00 на YouTube-каналі DiviSport.

Вхід на стадіон з 16 років за мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена). На вході вас зустрічатимуть представники Спілки волонтерів Прикарпаття. Ви можете внести свій донат у скриньку або переказати кошти на банківський рахунок, після чого ви отримаєте запрошення на матч. Для осіб з посвідченням УБД та пенсіонерів з карткою Франківця вхід безкоштовний.

Поєдинок між першою і другою командами групи “Вибування” стане центральним, адже різниця між суперниками складає всього одне очко. “Вікторія” перебуває на верхівці завдяки осінньому багажу, бо навесні підопічні Анатолія Безсмертного здобули лише 6 залікових балів: нічиї з “Прикарпаттям” (1:1) і “Нивою” (0:0), перемога над “Минаєм” (1:0), а також нічия 1:1 і минулотижнева поразка (0:1) з “Поділлям”.

А от “Прикарпаття” в останньому турі не змогло здобути четверту поспіль перемогу, розійшлвшись миром з “Кременем” (0:0). Втім, безпрограшна весняна серія івано-франківців триває: на другому етапі вже є чотири перемоги і три нічиї, а домашній успіх у грі з “Вікторією” дозволить підопічним Олега Рипана вийти у лідери групи.

П’ятнична гра стане лише четвертою в історії очних протистоянь суперників, які познайомилися між собою минулого сезону у групі “Чемпіонська”. Рік тому у Сумах через кілька повітряних тривог, з усіма накладками та перервами, команди зіграли найдовший поєдинок у Першій лізі – офіційно гра тривала 4 години та 45 хвилин.

13 квітня на стадіоні “Ювілейний” все вирішив єдиний м’яч Олега Коса, який холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам – 0:1. Тоді йому асистував Василь Цюцюра, котрий вже через місяць на стадіоні “Рух” своїм потужним ударом буквально “прошив” голкіпера сумчан і приніс ще одну мінімальну перемогу – 1:0.

А трохи більше місяця тому у 3-му турі групи “Вибування” на полі тренувального центру “ЛНЗ” поблизу Черкас команди поділили турнірні очки, обмінявшись забитими м’ячами у стартовій двадцятихвилинці. На швидкий гол Новотрясова у гостей невдовзі відповів Хома – 1:1. Як буде цього разу – дізнаємось незабаром…

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 8 тур

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Вікторія» (Суми)

16 травня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 12:00

Арбітр: М.Богатир (Запоріжжя). Асистенти арбітра: М.Кузьменко (Київ), В.Бамбурак (Чернівці).

4-й арбітр: М.Липко (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: Р.Буковецький (Закарпатська обл.).