Франківському краєзнавчому музею передали рушник-рекордсмен

15 травня, до Дня вишиванки, Івано-Франківському краєзнавчому музею передали 11-метровий рушник, створений у техніці фелтинг, який побував у різних містах України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Рушник створили викладачі та студенти Фахового коледжу культури і мистецтва Калуша. На ньому містяться орнаментальні мотиви сходу та заходу, півночі, півдня та центральної частини України. Рушник-рекордсмен уже побував у Києві, Запоріжжі, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах, Чернівцях, Хмельницькому та Рівному.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поділилась, що у час повномасштабного вторгнення вишиванка стала ще більш сакральним, а також, що цей рушник був у зоні бойових дій.