На Рогатинщині трапилась потрійна ДТП

15 травня, поблизу села Черче, що на Івано-Франківщині, сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

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Як повідомили у поліції, водій автомобіля «Mercedes-Benz” не впорався з керуванням, на повороті виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем марки “Volkswagen Crafter”. А після цього – з ще одним автомобілем “Mercedes”.

Обидва транспортні засоби рухались у зустрічному напрямі. Поліцейські перевірили водіїв на стан спʼяніння. За кермом вони були тверезі.

На водія легкового автомобіля склали адмінпротокол.