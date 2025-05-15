На Рогатинщині трапилась потрійна ДТП

15 травня, поблизу села Черче, що на Івано-Франківщині, сталася ДТП за участі трьох автомобілів.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Як повідомили у поліції, водій автомобіля «Mercedes-Benz” не впорався з керуванням, на повороті виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем марки “Volkswagen Crafter”. А після цього – з ще одним автомобілем “Mercedes”.
Обидва транспортні засоби рухались у зустрічному напрямі. Поліцейські перевірили водіїв на стан спʼяніння. За кермом вони були тверезі.
На водія легкового автомобіля склали адмінпротокол.