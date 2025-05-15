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На Прикарпатті за 4 млн грн зведуть соляну градирню просто неба. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті за 4 млн грн зведуть соляну градирню просто неба. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
15/05/2025 21:41
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Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради оголосило тендер на капремонт скверу поблизу будинку культури на проспекті Незалежності.

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За задумом посадовців тут має з’явитися соляна градирня, пише Правда.

Учасники закупівлі можуть подавати пропозиції до 25 травня, після чого на Prozorro відбудеться аукціон з очікуваною вартістю у 4 млн грн.

За ці гроші майбутній підрядник має до 1 жовтня 2025 року відремонтувати сквер позаду будинку культури у Долині, відновити та модернізувати лавиці, опори вуличного освітлення, альтанки та облаштувати соляну градирню.

«Градирня в Долині стане демонстраційною комунальною моделлю використання соляної ропи місцевих підземних родовищ та формування позитивного іміджу Долинської громади як потенційного курорту місцевого значення, аналогів якої немає на Прикарпатті», – зазначають у мерії.

Додамо, що соляна градирня є своєрідним інгалятором просто неба. Це дерев’яна конструкція, вщент наповнена натуральними гілками, як правило, терну або берези з влаштованим в середині спеціальним пристроєм, що качає розсіл.

Поруч з градирнею можна гуляти та вдихати повітря з мікрокліматом з ефектом морського бризу, що має лікувальні властивості. Одна з найвідоміших соляних градирень розташована у польській Величці, куди приїжджають туристи з усієї Європи.

На Прикарпатті за 4 млн грн зведуть соляну градирню просто неба. ФОТО