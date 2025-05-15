На Прикарпатті за 4 млн грн зведуть соляну градирню просто неба. ФОТО

Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради оголосило тендер на капремонт скверу поблизу будинку культури на проспекті Незалежності.

За задумом посадовців тут має з’явитися соляна градирня, пише Правда.

Учасники закупівлі можуть подавати пропозиції до 25 травня, після чого на Prozorro відбудеться аукціон з очікуваною вартістю у 4 млн грн.

За ці гроші майбутній підрядник має до 1 жовтня 2025 року відремонтувати сквер позаду будинку культури у Долині, відновити та модернізувати лавиці, опори вуличного освітлення, альтанки та облаштувати соляну градирню.

«Градирня в Долині стане демонстраційною комунальною моделлю використання соляної ропи місцевих підземних родовищ та формування позитивного іміджу Долинської громади як потенційного курорту місцевого значення, аналогів якої немає на Прикарпатті», – зазначають у мерії.

Додамо, що соляна градирня є своєрідним інгалятором просто неба. Це дерев’яна конструкція, вщент наповнена натуральними гілками, як правило, терну або берези з влаштованим в середині спеціальним пристроєм, що качає розсіл.

Поруч з градирнею можна гуляти та вдихати повітря з мікрокліматом з ефектом морського бризу, що має лікувальні властивості. Одна з найвідоміших соляних градирень розташована у польській Величці, куди приїжджають туристи з усієї Європи.