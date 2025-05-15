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Школяр створив франківський університет у Minecraft
Диван на коліщатках в темній вітальні

Школяр створив франківський університет у Minecraft

Автор: Олег Мамчур
15/05/2025 21:08
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Школяр із Прикарпаття Максим Журило здобув перемогу в конкурсі “Minecraft” за проєкт Прикарпатського університету.

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Учень Добровлянського ліцею Новицької громади Максим Журило здобув перше місце у конкурсі “Minecraft”, представивши власний відеопроєкт про Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Його роботу визнали найкращою в номінації “Функціональність простору”.

Максим творчо відтворив університет у популярній грі Minecraft, звернувши увагу на деталі та логіку простору. Проєкт журі оцінило як поєднання креативу, технічності та любові до рідного вишу.

Юного переможця привітав ректор ПНУ Ігор Цепенда, вручив йому диплом і подарунки. Окрема подяка — наставниці Ользі Ліщинській, яка підтримувала Максима в процесі роботи.