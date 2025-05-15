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Диван на коліщатках в темній вітальні

Вибухи, які могли чути франківці — навчання військовослужбовців, – заступник голови ОВА

Автор: Оксана Марушкевич
15/05/2025 20:48
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Про навчання військовослужбовців 15 та 16 травня на території Івано-Франківщини повідомив заступник голови ОВА Віталій Ільчишин.

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Пише Правда. іф

За його словами, ці навчання будуть проходити не лише сьогодні, а також завтра впродовж доби.

“До уваги мешканців Івано-Франківської області. Звуки вибухів, які можете почути, це навчання військовослужбовців. Жодної загрози немає. Триватимуть навчання сьогодні, 15 травня, та завтра , 16 травня, впродовж доби. У випадку загрози буде оголошено сигнал повітряної тривоги”, – йдеться у дописі.