Вибухи, які могли чути франківці — навчання військовослужбовців, – заступник голови ОВА

Про навчання військовослужбовців 15 та 16 травня на території Івано-Франківщини повідомив заступник голови ОВА Віталій Ільчишин.
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Пише Правда. іф
За його словами, ці навчання будуть проходити не лише сьогодні, а також завтра впродовж доби.
“До уваги мешканців Івано-Франківської області. Звуки вибухів, які можете почути, це навчання військовослужбовців. Жодної загрози немає. Триватимуть навчання сьогодні, 15 травня, та завтра , 16 травня, впродовж доби. У випадку загрози буде оголошено сигнал повітряної тривоги”, – йдеться у дописі.