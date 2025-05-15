Вибухи, які могли чути франківці — навчання військовослужбовців, – заступник голови ОВА

Про навчання військовослужбовців 15 та 16 травня на території Івано-Франківщини повідомив заступник голови ОВА Віталій Ільчишин.

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За його словами, ці навчання будуть проходити не лише сьогодні, а також завтра впродовж доби.