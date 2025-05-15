В Івано-Франківську почала працювати школа-автобус FPV-дронів “Kill House” від 3 штурмової бригади

В Івано-Франківську почала роботу школа-автобус FPV-дронів “Kill House” від 3 окремої штурмової бригади. Під час навчання охочі можуть ​​опанувати основи пілотування БпЛА з “нуля”.

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Про це Суспільному розповів інструктор школи, військовий 3 ОШБр на позивний Овак.

Мобільна школа FPV розташована поблизу Франківського драмтеатру. Інструктор школи “Овак” пояснює: під час першого тижня роботи люди можуть прийти та спробувати свої сили на симуляторах. Опісля — записатися на вступний курс із пілотування. На навчанні учасникам пояснюють, з чого складається дрон, як його збирати та застосовувати на лінії бойового зіткнення, а також вчать літати на ньому.

Інструктор 3 ОШБр на псевдо Овак розповідає про FPV-дрон, Івано-Франківськ, 13 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

“Ми приділяємо велику кількість часу на підготовку людини з пультом радіоуправління, щоб якомога краще навчити моторики, потрібних рухів. У нас є пульт, який спочатку використовуємо на симуляторі, а коли людина пристосовується до комфортного пілотування, ми переводимо її працювати на справжніх семидюймових дронах”, — розповідає інструктор “Овак”.

Школа “Kill House” від 3 окремої штурмової бригади в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

Курс триватиме шість днів. Інструктори набирають дві групи: денну (з 13:00 до 16:00) та вечірню (із 17:00 до 20:00).

“Можна порівняти FPV з досить дорогим безпілотником Mavic. Mavic — це дорога Lamborghini, а FPV — це старий дідівський “корч”. Тобто, щоб навчитися ним керувати, потрібні години, холодний розрахунок і наполегливість. Це — досить стресово. І коли дрон безперервно не слухається, в людей ентузіазм падає, бо тут потрібна велика кількість часу для адаптації”, — пояснює військовий 3 ОШБр на псевдо Овак.

Симулятори, на яких навчаються учасники школи “Kill House”, Івано-Франківськ. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

Наразі команда школи “Kill House” чекає на дозвіл від Івано-Франківської обласної військової адміністрації на польоти FPV у місті.

Опанувати вступний курс із пілотування FPV запрошують як цивільних, так і військових, каже боєць на позивний Овак і додає: “Працюємо з усіма — тими, хто хоче бути дотичними до війська і приносить користь Батьківщині”.

Військовослужбовець 3 ОШБр на псевдо Овак, Івано-Франківськ, 13 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

13 травня в школі-автобусі займалися студенти Івано-Франківського медичного фахового коледжу.

“Ми разом з моєю групою приїхали, щоб подивитися, як керувати безпілотниками. Важко втримати дрон, його швидкість, контролювати, куди він летить. Але я стараюся і виходить уже краще. Треба трохи більше практики”, — говорить студент Стас Мельникович.

Учасник мобільної школи FPV навчається літати за допомогою симулятора, 13 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

Його одногрупниця Софія Сурмачевська теж поділилася своїми враженнями від навчання: “Це — складно, але якщо цього вчитися і набути практичні навички, то, думаю, це — крута можливість для студентів відчути себе на місці пілотів FPV”.

Дівчата вчаться літати на FPV-дронах на симуляторах, 13 травня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Діана Коржук

Спробувати політати на симуляторах та записатися на вступний курс із пілотування FPV можна щодня із 12:00 до 18:00 у школі-автобусі “Kill House” біля Франківського драмтеатру.