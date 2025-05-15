ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині масштабна ДТП: є постраждалий. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
15/05/2025 20:02
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні на Коломийській об’їзній дорозі зіткнулись чотрири автомобілі. Всі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Очевидці стверджують, що травмувався в аварії чоловік.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на місцеві Телеграм-канали

“Масштабна аварія трапилась на Коломийській об’їзній дорозі.

Вже відомо, що одного хлопця забрала швидка медична допомога. Інші деталі встановлюються”, – йдеться у дописі.

На місці ДТП працюють медики та правохоронні органи.