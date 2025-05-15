На Франківщині масштабна ДТП: є постраждалий. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні на Коломийській об’їзній дорозі зіткнулись чотрири автомобілі. Всі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Очевидці стверджують, що травмувався в аварії чоловік.

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Пише Правда.іф з посиланням на місцеві Телеграм-канали

“Масштабна аварія трапилась на Коломийській об’їзній дорозі. Вже відомо, що одного хлопця забрала швидка медична допомога. Інші деталі встановлюються”, – йдеться у дописі.

На місці ДТП працюють медики та правохоронні органи.