На Прикарпатті побільшало чоловіків мобілізаційного віку, які реєструвалися на НМТ

На Івано-Франківщині кількість чоловіків віком 25-60 років, які реєструвалися на ЗНО чи НМТ у 2024 році, зросла увосьмеро проти 2021. Водночас кількість усіх жителів області, зареєстрованих на тестування у ці роки, зменшилася на понад 16%.

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Пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

За статистикою Українського центру оцінювання якості освіти, у 2021 році на складання зовнішнього незалежного оцінювання в Івано-Франківській області зареєструвалися 272 людини 1961-1996 років народження. Тоді кількість жінок такого віку, які хотіли складати тести, переважала. Їх було 154. Чоловіків — 118.

У 2022 році в Україні запровадили національний мультипредметний тест замість ЗНО. Тоді на його складання зареєструвалися 328 прикарпатців 1962-1997 років народження. Жінок було також більше — 178, чоловіків — 150.

У 2023 році складали НМТ 396 жителів області 1963-1998 років народження. Серед зареєстрованих тоді переважали чоловіки – 248, жінок було 148.

У 2024 році на складання НМТ на Івано-Франківщині зареєструвалися 1 тисяча 121 людина 1964-1999 років народження. Чоловіків, які хотіли складати тест, було 957, жінок — 164.

Як йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, загалом на складання тестування у 2021 році зареєструвалися 15 тисяч 484 жителів Івано-Франківщини, у 2024 — 12 тисяч 959.